FCOPPER - strach przed recesją?

Tak należy rozumieć stwierdzenie, że FED nie zrezygnuje z agresywnego kursu na podwyżki stóp procentowych, choć o ich wysokości będą decydować bieżące dane makro. Dla rynku miedzi recesja w USA może oznaczać poważne problemy na całym świecie, nawet gdybyśmy założyli, że sytuacja w Chinach nie będzie taka zła. A recesja to mniejszy popyt na surowiec, a przynajmniej takie będą za chwilę szacunki płynące z wpływowych ośrodków badawczych.

FCOPPER - wykres dzienny DM BOŚ

Sytuacja techniczna na dziennym ujęciu miedzi zaczyna wskazywać na możliwy powrót cen surowca do trendu spadkowego obserwowanego w poprzednich miesiącach - przerwała go korekta trwająca od połowy lipca. W krótkim terminie ważny poziom techniczny to okolice 3,54.