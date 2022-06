Fed pod ścianą

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Wcześniejszy długi weekend, czy rynkowe emocje? Przed takim dylematem stają dziś inwestorzy w Polsce. O godzinie 20:00 poznamy decyzję Fed, a takiego posiedzenia nie było już dawno. Dość powiedzieć, że amerykański bank centralny znalazł się pod ścianą.

Ostatnie dwa lata polityki Fed to pasmo decyzji idących w kierunku przegrzania gospodarki, ignorowania ryzyka wzrostu inflacji i często wręcz cynicznej postawy wobec zagrożeń. Przypomnijmy, że wiosną 2020, gdy uwaga świata zwrócona była na COVID, Fed odpuścił wszelkie hamulce drukując w 3 miesiące większe ilości pieniądza niż w całym okresie od kryzysu z 2008 roku. Następnie długo nie chciał zrezygnować z dodruku (już w mniejszym, ale nadal historycznie bardzo szybkim tempie) opisując wzrost inflacji jako przejściowe zjawisko i nawet w marcu podniósł stopy jedynie o 25 punktów bazowych. Doprowadził tym samym do rozlania się inflacji i teraz jest to tak ewidentne, że zwykle liczący na luźna politykę pieniężną rynek nawołuje do drastycznej podwyżki stóp. Tyle, że dziś nie istnieje dobra decyzja, ponieważ najwyższej od ponad 40 lat inflacji towarzyszą coraz bardziej wyraźne pęknięcia w gospodarce. Jeszcze przed miesiącem po podniesieniu stóp o 50 punktów bazowych Fed komunikował kolejne dwa takie ruchy, ale teraz rynek domaga się aż dwukrotnie większej podwyżki! Podnosząc stopy o 100 punktów bazowych Fed ryzykuje zbyt mocne zaciągnięcie hamulca (zakładając podwyżki także w kolejnych miesiącach), zostając przy wcześniejszym planie ryzykuje wiarygodność w walce z inflacją. Jednocześnie musi taką decyzję podjąć z rynkiem akcji już w fazie bessy, sypiącym się rynkiem kryptowalut oraz bardzo mocnym dolarem. Jeszcze miesiąc temu Powell mamił inwestorów historią, że Fed może swobodnie zająć się inflacją bo gospodarka jest historycznie mocna. Teraz to nie przejdzie, a zatem konferencja (20:30) może być ciekawsza od samej decyzji.