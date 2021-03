FedEx zainwestuje 2 mld USD w neutralność węglową

Amerykański gigant rynku usług kurierskich, FedEx zapowiedział przeznaczenie 2 mld USD na realizację swojego zobowiązania do stania się neutralnym pod względem emisji CO2 do 2040 r.

Do wskazanego roku całą posiadaną flotę pojazdów pickup i dostawczych mają stanowić pojazdy elektryczne Do roku 2025 połowa nabywanych samochodów ma mieć napęd elektryczny, a od 2030 już wszystkie.

Dodatkowo, rynkowy potentat przeznaczy 100 mln USD na utworzenie pod auspicjami Uniwersytetu Yale, Yale Center for Natural Carbon Capture. Nadal też ma inwestować w wykorzystanie paliw alternatywnych co powinno zmniejszyć emisję spalin przez samoloty i pojazdy. Chce także, by ponad 5 tys. obiektów jakimi dysponuje stało się bardziej zrównoważonymi ekologicznie.

Według danych Statista.com w roku finansowym 2020 r. FedEx dysponował flotą 77,8 tys. pojazdów wobec 84,7 tys. w roku 2019. Do dyspozycji miał też 681 samolotów transportowych.