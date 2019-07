Firma O-I zainwestuje w Hutę Szkła w Jarosławiu ponad 11,5 mln EUR

Jeden z największych producentów opakowań szklanych na świecie firma O-I zainwestuje ponad 11,5 mln euro w Hutę Szkła w Jarosławiu (Podkarpaciu). W zakładzie powstanie m.in. nowa linia produkcyjna.

Jak poinformował koncern w komunikacie, zainstalowane zostaną również nowe urządzenia. Wprowadzone mają być także ulepszenia do istniejących już linii sortujących.



Dzięki nowej linii Huta będzie mogła zwiększyć roczny poziom produkcji dodatkowo o ok. 100 mln opakowań w dwóch kolorach. Zakończenie inwestycje planowane jest we wrześniu br.



Cytowany w komunikacie prezes grupy krajów północno/środkowej Europy koncernu Michael Prechtl podkreślił, że tak znacząca inwestycja to wynik pracy całego zespołu. „Docelowo inwestycja umożliwi nam jeszcze lepszą obsługę klientów i zaoferowanie im bardziej zróżnicowanego portfolio produktów” – dodał.



Zwiększenie mocy produkcyjnych w jarosławskiej Hucie pozwoli na utworzenie ok. 20 nowych miejsc pracy.



Firma Owens-Illinois (O-I) ma swoją główną siedzibę w Perrysburgu w amerykańskim stanie Ohio. Posiada 77 zakładów w 23 krajach, firma zatrudnia ponad 26 500 osób. W 2018 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 6,9 mld USD.



O-I w Polsce jest obecna od 1993 roku. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne w Jarosławiu oraz hutę w Poznaniu. W Jarosławiu zlokalizowano również jedno z dwóch na świecie Centrów Serwisowych Maszyn. Z kolei w 2014 roku utworzono w Poznaniu Business Service Center, które zarządza najważniejszymi operacjami O-I w Europie, w obszarze płatności i rozliczeń, zarządzania danymi oraz raportowania.



W Polsce O-I zatrudnia blisko 1000 osób, a w ciągu ostatnich dwóch lat firma zainwestowała w naszym kraju około 100 mln euro.