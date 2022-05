Firma Xiaomi po raz pierwszy zanotowała spadek sprzedaży kwartalnej

Trzeci co do wielkości producent smartfonów na świecie odnotował sprzedaż w wysokości 10,9 mld dolarów USD w okresie od początku stycznia do końca marca. Oznacza to 4,6-proc. spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Skorygowana strata operacyjna w kwartale zakończonym 31 marca wyniosła prawie 86,92 mln USD wobec 1,15 mld USD zysku rok wcześniej.

Wyniki chińskiego producenta smartfonów są odzwierciedleniem sytuacji pandemicznej w kraju. Od początku roku Chiny zmagają się z kolejną falą nowych infekcji COVID-19. Chcąc zapobiegać kolejnym zakażeniom pekiński rząd zaostrzył przepisy dotyczące reżimu sanitarnego.

Decyzje rządzących negatywnie wpłynęły na łańcuch dostaw oraz ograniczyły pracę fabryk produkujących towary firmy Xiaomi.