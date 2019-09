Fogiel: jako PiS nie zapominamy o przedsiębiorcach

Jako Prawo i Sprawiedliwość nie zapominamy o przedsiębiorcach, to równie istotna grupa społeczna, co pracownicy - przekonywał w rozmowie z PAP zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel, komentując sobotnie zapowiedzi PiS zawarte w "Pakcie dla przedsiębiorców".

Podczas katowickiej konwencji tematycznej PiS dotyczącej rozwoju gospodarczego premier Mateusz Morawiecki przedstawił pięciopunktowy "pakt dla przedsiębiorców", w którym znalazły się wprowadzone już rozwiązania oraz zapowiedzi programowe partii. W "pakcie dla przedsiębiorcÓw" premier wymienił: ulgę w wysokości w składkach na ZUS w wysokości 500 zł dla firm o przychodach do 10 tys. zł miesięcznie oraz dochodach do 6 tys. zł miesięcznie, pozostawienie bez zmian zryczałtowanych składek ZUS, wprowadzenie prostego PIT-u zryczałtowanego do 2 mln euro, 9 proc. podatek CIT dla firm o przychodach do 2 mln euro, przeznaczenie 1 mld zł na bezpośrednie wsparcie inwestorów.



"Przedstawione w sobotę w Katowicach propozycje kierowane dla przedsiębiorców to kolejny etap programu PiS. Po zaprezentowanych planach, które dotyczą głównie pracowników, tym razem skupiliśmy się na przedsiębiorcach, na biznesie" - powiedział PAP Fogiel.



"Premier Mateusz Morawiecki podkreślił to, co już udało się wprowadzić, ale zapowiedział też nowe elementy, które będą dużym ułatwieniem dla prowadzących biznes, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw" - dodał.



Zastępca rzecznika PiS ocenił, że "obawy podsycane przez opozycje" dotyczące przedsiębiorców "były zupełnie niesłuszne".



"Przedsiębiorcy są równie istotną grupą społeczna, co pracownicy, są istotni dla gospodarki i nie zapominamy o nich jako PiS i mamy dla nich również dobre propozycje" - przekonywał Fogiel.



Pytany o to, kiedy mogą pojawić się zapowiedziane projekty, odpowiedział, że to kwestia kolejnej kadencji parlamentu.



"Czas nas dokończenie jednego posiedzenia Sejmu tej kadencji już po wyborach, więc siłą rzeczy nie jest możliwe nadanie tym zapowiedziom formy ustawowej, ale oczywiście w nowej kadencji, jeśli PiS będzie miało decydującą większość w Sejmie, będziemy je procedować" - zapewnił zastępca rzecznika PiS.