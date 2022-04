Ford musi wycofać ponad 700 tys. aut z amerykańskiego rynku

Ford musi wezwać do serwisu amerykańskich właścicieli ok. 737 tys. samochodów w związku z usterką jednego z elementów silnika, która może doprowadzić do wycieku oleju i pożaru oraz potencjalnej awarii układu hamulcowego, pisze Reuters.

Producent wycofa 345 451 egzemplarzy modelu Escape z lat 2020-2022 i Bronco Sport z lat 2021-2022 wyposażonych w silnik o pojemności 1,5 l. To efekt usterki separatora oleju, którego obudowa może pęknąć i spowodować wyciek. Do tej pory zgłoszono osiem takich awarii.