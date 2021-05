Fundamentalne zmiany w finansowaniu energetyki

Rosnąca potrzeba dbania o środowisko wpływa na trendy rozwoju ekonomicznego i sektora finansowego. Widać to szczególnie w energetyce, która jest kluczowa z punktu widzenia transformacji polskiej gospodarki, zmierzającej w bardziej „zielonym” kierunku. To tu bowiem zachodzą i zachodzić będą największe, fundamentalne zmiany, wymagające wielomiliardowych inwestycji. Zastąpienie dotychczasowych źródeł konwencjonalnych nowymi, zero- i niskoemisyjnymi nie będzie zadaniem ani łatwym, ani tanim.

Jak już zaznaczyłem, zmiany trendów dotyczą sektora finansowego. Dzięki temu duże przedsiębiorstwa, które potraktują transformację energetyczną jako szansę, liczyć mogą na nowe, wartościowe instrumenty finansowe. Na przykładzie Energi z Grupy ORLEN warto przypomnieć narzędzie finansowe, które w 2019 roku spółka uzyskała jako pierwsza w Polsce. Mowa o kredytach ESG-linked loan, czyli finansowaniu, w przypadku którego wysokość kosztów obsługi jest kształtowana przez ocenę niezależnego, zewnętrznego audytora uzyskaną w rankingu ESG. To z jednej strony cenny instrument finansowy, ponieważ pozwala na korzystne kształtowanie warunków spłaty. Z drugiej zaś strony stanowi dodatkowy bodziec sprzyjający zrównoważonemu i proekologicznemu rozwojowi firmy.