Garbarz i krawcowa potrzebni od zaraz

Przemysł tekstylny, odzieżowy i obuwniczy skarży się na małe zainteresowanie młodych pracowników. W sukurs idzie UE z kampanią informacyjną.

Co piąty Polak śledzi blogi modowe lub pokazy mody, a blisko co drugi uważa obuwie za najważniejszy element ubioru. Jednak zbyt mało osób chce pracować w tych branżach. Krawcowa, tapicer meblowy lub samochodowy, a także garbarz to zawody, w których specjaliści (a wraz z nimi ich wiedza i doświadczenie) pomału odchodzą na emeryturę. Zdaniem przedstawicieli sektorów TCLF (tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy) brakuje chętnych do tego typu pracy, a wakatów jest coraz więcej. Pomóc postanowiła Komisja Europejska, która sfinansowała „Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności.