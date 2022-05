Gaz ziemny tanieje w Europie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena gazu ziemnego spada w Europie pomimo doniesień o wstrzymaniu przesyłu z Rosji przez jeden z kluczowych punktów, informuje Bloomberg.

Gaz ziemny z czerwcowego kontraktu tanieje na platformie TTF o 5,1 proc. do 93,72 EUR za 1 MWh. Rynek nie wystraszył się doniesień o wstrzymaniu przesyłu rosyjskiego gazu przez punkt Sochranowka, o czym we wtorek wieczorem poinformował operator ukraińskich gazociągów. Spowodowało to obniżenie dostaw o ok. 18 proc. w środę. Brak reakcji rynku tłumaczony jest tym, że wciąż nie jest jasne, jak taka zmiana wygląda w relacji do popytu.