Ghost jeszcze bardziej cool

Rolls-Royce długo przygotowywał się do premiery kolejnej generacji sedana ghost. Nie ma się co dziwić, bo to na nim opiera się dziś biznes firmy

Producent luksusowych samochodów nie narzekał ostatnio na brak zainteresowania, ale sam zadbał o to, żeby w tak niepewnym czasie mówiono i pisano o nim na całym świecie. Szacowna i stateczna marka jest na ostatniej prostej procesu przepoczwarzania. Pod koniec sierpnia zaprezentowała nową identyfikację wizualną, a teraz udoskonala model, który z założenia był powiewem świeżości. Rolls-Royce jest młody i żwawy jak nigdy wcześniej, a nowy ghost jest wisienką na torcie albo kropką nad i.