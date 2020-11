Giełda dla branży inżynierii mechanicznej

Od 4 do 6 listopada w Bad Salzuflen odbędzie się bezpłatna giełda kooperacyjna FMB 2020 w formule online.

Wydarzenie jest przeznaczone dla firm z branży inżynierii mechanicznej i ich dostawców. Do udziału w imprezie zaprasza ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Giełda to seria wcześniej umówionych ok. 20-minutowych spotkańonline między przedstawicielami firm z różnych krajów. Uczestnicy wydarzenia reprezentują takie same lub zbliżone branże, a ich celem jest nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami. Językiem obowiązującym podczas spotkań online będzie angielski. Więcej informacji: Sławomir Biedermann, PARP, slawomir_biedermann@ parp.gov.pl.