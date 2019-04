Giełda to wyzwanie - także intelektualne

O idei, która przyświecała twórcom warszawskiej giełdy, jej obecnej kondycji i szansach opowiada Wiesław Rozłucki, prezes GPW w latach 1991–2006

„PB”: Nie pęka panu serce jako ojcu założycielowi, gdy patrzy na kondycję Giełdy Papierów Wartościowych? Wiesław Rozłucki, współzałożyciel i wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych: Może jest to nieco przesadzone sformułowanie, ale rzeczywiście nastrój mam czasem ponury — mimo bardzo dobrej koniunktury gospodarczej notowania nie rosną, brakuje optymizmu wśród inwestorów i emitentów… Skoro spółki nie chcą na nią wchodzić, a inwestorzy niespecjalnie chcą akcjami obracać, to może czas sobie powiedzieć, że giełda nie jest już nam potrzebna? Co mieliśmy sprywatyzować, to...