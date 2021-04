Globalna strategia Net Zero

Ograniczanie zmian klimatu jest jednym z kluczowych globalnych wyzwań, przed jakim obecnie stoimy. Już w 2015 roku sygnatariusze ramowej Konwencji Klimatycznej ONZ zobowiązali się do ograniczenia średniego wzrostu temperatury oraz zmniejszenia do 2050 r. emisji tak, aby nie przekraczały one poziomu i możliwości ich neutralizowania.

Chociaż to regulatorzy wyznaczają kierunki transformacji poszczególnych sektorów, sam biznes, w tym banki, mogą także podejmować działania, aby osiągnięcie tego celu stało się realne. Jako jeden z największych banków w Polsce jesteśmy świadomi naszej roli w transformacji polskiej gospodarki i znaczenia, jakie dla tego procesu będą mieć nasze działania, polityki oraz udzielane finansowanie.