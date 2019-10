Globalne giełdy opanował optymizm

Na globalnych rynkach w piątek dominuje optymizm po "bardzo dobrych rozmowach" w Waszyngtonie. Giełdy w zachodniej Europie notują zwyżki indeksów i mogą zakończyć ten tydzień z najmocniejszymi wzrostami od miesiąca - podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx Europe 600 rośnie o 0,6 proc.



Spółka SAP SE, z branży technologicznej, notuje wzrost kursu akcji o 8,1 proc. - najmocniejszy od kwietnia - po zanotowaniu w III kwartale lepszych wyników finansowych od prognoz analityków i podtrzymaniu prognoz zysku na 2019 r. i 2020.



Tanieją walory spółki Hugo Boss - po obniżeniu rocznego guidance ze względu na niepewność związaną z sytuacją na rynkach w Ameryce Północnej i w Hongkongu.



Na giełdach w Europie dominuje sentyment risk-on po tym, gdy prezydent USA Donald Trump ocenił, że pierwszy dzień rozmów handlowych z chińską delegacją przebiegł pomyślnie.



"To były bardzo dobre rozmowy" - powiedział Trump po zakończeniu siedmiogodzinnego spotkania w czwartek w Waszyngtonie.



W czwartek rozpoczęła się już 13. runda rozmów amerykańskich i chińskich negocjatorów w Waszyngtonie, i być może to ona utoruje drogę do zakończenia trwającego od 15 miesięcy konfliktu handlowego USA-Chiny.



W USA przebywa wicepremier Chin Liu He, który prowadzi rozmowy z amerykańskim przedstawicielem handlowym Robertem Lighthizerem i sekretarzem skarbu Stevenem Mnuchinem.



Jest to pierwsze spotkanie obu zespołów negocjacyjnych wysokiego szczebla od lipca. W piątek negocjacje będą kontynuowane, w planach jest także spotkanie w Białym Domu Trumpa z He.



Szef ds. Międzynarodowych w amerykańskiej Izbie Handlowej Myron Brilliant uważa, że w tym tygodniu być może nawet dojdzie do podpisania długo oczekiwanej umowy handlowej z Chinami.



Jak podkreślił Brilliant, dzięki temu nie weszłoby w życie podwyższenia do 30 procent ceł na chiński eksport do USA o wartości 250 mld dolarów.



Do tej pory USA wprowadziły cła na chińskie towary o wartości 360 mld dolarów. Taryfy na kolejne produkty o wartości 250 mld dolarów mają wzrosnąć do 30 proc. z 25 proc. od 15 października, a nowe cła na towary o wartości 160 mld dolarów mają wejść w życie 15 grudnia.



Chiny wprowadziły do tej pory cła importowe na amerykańskie towary o wartości 120 mld dolarów.



Tymczasem nadal jest możliwe osiągnięcie porozumienia w innej ważnej sprawie - brexitu.



"Porozumienie nadal jest możliwe" - poinformowano w oświadczeniu wydanym po czwartkowym spotkaniu premierów Wielkiej Brytanii i Irlandii, Borisa Johnsona i Leo Varadkara.



Zgodnie z obecnymi ustaleniami, W. Brytania powinna opuścić Unię Europejską 31 października. Aby odbyło się to w uporządkowany sposób, porozumienie między Londynem a Brukselą powinno zostać osiągnięte najpóźniej podczas szczytu UE w dniach 17-18 października. Główną przeszkodą jest sprawa kwestii granicy między pozostającą częścią Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną a Irlandią.



Na rynku walutowym w piątek euro jest kupowane po 1,1020 USD, wyżej o 0,1 proc., brytyjski funt zyskuje 0,1 proc. do 1,2458 USD, a japoński jen jest wyceniany po 107,96 za 1 USD, bez zmian.



Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,65 proc., niżej o 2 pb, a 2-letnich 1,52 proc., w dół o 2 pb.



Ropa WTI na NYMEX drożeje o 1,72 proc. do 54,47 USD/b, a Brent na ICE zyskuje 1,88 proc. do 60,21 USD/b. To reakcja m.in. na informacje, że w piątek doszło do eksplozji i pożaru na irańskim tankowcu u wybrzeży Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym. Według irańskiego koncernu naftowego NIOC został on trafiony dwiema rakietami z saudyjskiego wybrzeża.



Złoto jest na poziomie 1.500,72 USD za uncję, wyżej o 0,5 proc.