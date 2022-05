Goldman Sachs podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Polski

W najnowszym raporcie Goldman Sachs prognozuje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 6,1 proc. Na początku marca bank obniżył prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego Polski z 5,9 proc. do 5,5 proc.

fot. Bloomberg

Obecna podwyżka prognozy nastąpiła po tym jak w tzw. szybkim odczycie okazało się, że w I kwartale PKB Polski wzrósł mocniej niż oczekiwano, o 2,4 proc. w ujęciu kwartalnym i o 8,5 proc. w ujęciu rocznym.

Goldman Sachs podwyższył prognozy tegorocznego wzrostu także dla innych gospodarek regionu. W przypadku Rumunii do 7,3 proc., Czech do 2,9 proc., a w Węgier do 5,3 proc.

Jednocześnie analitycy banku zaznaczyli, że w kolejnych kwartałach perspektywy dla regionu są już mniej optymistyczne, gdyż dane za kolejne miesiące powinny już w większym stopniu odzwierciedlać gospodarcze skutki trwającej w Ukrainie wojny.