Google zwróciło się do ok. 8 tys. pracowników europejskiej centrali w stolicy Irlandii, aby pracowali we wtorek z domu, donosi Reuters.

Decyzja wynika z pojawienia się u jednego z pracowników objawów grypopodobnych.

Reuters przypomina, że w Irlandii pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem wykryto w ostatnią sobotę.