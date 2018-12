Gorący okres e-sprzedaży gwiazdkowych prezentów

Przedświąteczny szał zakupowy wpływa na zwiększony ruch w aplikacjach służących do nabywania produktów online.

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia to najgorętszy czas dla handlu tradycyjnego. Mimo to, w porównaniu z ubiegłym rokiem, spadł odsetek osób odwiedzających tradycyjne sklepy w tej porze roku — z 51 proc. w 2017 r. do 46 proc. w 2018 r. — wynika z analizy firmy Selectivv. Mniejszy przyrost kupujących, jak twierdzą eksperci, może wynikać m.in. z zakazu handlu w niedziele. Nowe regulacje wpłynęły w tym roku na przedświąteczne nawyki zakupowe. Klienci w tym roku zaczęli odwiedzać sklepy wcześniej niż w ubiegłym — szczególnie dotyczy to osób w wieku 41-50 lat, które w listopadzie stanowiły 25 proc.

wszystkich konsumentów. Kobiety częściej niż mężczyźni odwiedzały stacjonarne punkty handlowe (55 proc.). Jak czytamy w raporcie z badania, supermarkety cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem wśród osób poniżej 20 roku życia, czyli uczniów i studentów. W listopadzie i grudniu stanowili oni zaledwie ok. 8 proc. wszystkich klientów tych obiektów. Chętniej sięgają za to po programy służące do dokonywania zakupów online. Już 13 proc. wszystkich użytkowników aplikacji Allegro i 17 proc. AliExpress stanowiły osoby do 21 roku życia.

Analiza użytkowników programów zakupowych pokazuje, że większość rodaków, jeśli już kupuje prezenty w sieci, robi to głównie w listopadzie. Wyjątek stanowią korzystający z aplikacji Allegro, w której niedawno wprowadzono pakiet gwarantujący darmową dostawę „Smart” — co może mieć wpływ na częstsze korzystanie z usług firmy w ostatnim miesiącu tego roku. W okresie przedświątecznym z aplikacji m-commerce mężczyźni korzystali chętniej (52 proc.) od kobiet. Największą grupę zakupową stanowiły natomiast osoby w wieku 21–40 lat, czyli ludzie aktywni zawodowo, którzy mogą mieć mniej czasu na zakupy w centrach handlowych czy sklepach stacjonarnych.

