Gorsze nastroje w niemieckim biznesie

Druga fala pandemii koronawirusa pogorszyła nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Styczniowy odczyt wskaźnika opracowywanego przez instytut Ifo okazał się słabszy niż oczekiwano, informuje Reuters.

Wskaźnik klimatu biznesowego spadł w pierwszym miesiącu 2021 r. do 90,1 pkt z poddanego korekcie w górę do 92,2 pkt odczytu za grudzień minionego roku. To najniższy poziom wskaźnika od sześciu miesięcy. Tymczasem mediana prognoz ekonomistów zakładała zniżkę, ale do 91,8 pkt.

Nowa fala zachorowań na Covid-19 zatrzymała na razie odbudowę niemieckiej gospodarki po fatalnym kryzysie wywołanym wybuchem pandemii wiosną 2020 r. – stwierdził Clemens Fuest, prezes Ifo.

Negatywnie na morale wpłynęła konieczność wprowadzenia nowych obostrzeń i ich cykliczne przedłużanie. Niemcy niedawno przedłużyły restrykcyjne ograniczenia - niektóre z nich obowiązują od początku listopada - przynajmniej do połowy lutego, podsycając obawy, że gospodarka skurczy się w pierwszym kwartale.

W 2020 r. PKB Niemiec prawdopodobnie skurczył się o około 5 proc. znacznie mniej niż w przypadku innych dużych gospodarek strefy euro (Francja, Włochy, Hiszpania – po co najmniej 9 proc.).

Ostatnia prognoza rządu i banku centralnego zakłada, że w 2021 r. gospodarka wzrośnie na poziomie 3 proc.