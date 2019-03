GPW: indeksy w górę po wzrostowej końcówce sesji

Główne indeksy GPW zanotowały na środowym zamknięciu wzrosty, które przybrały na sile w ostatnich dwóch godzinach sesji. Wśród blue chipów najmocniej spadały spółki energetyczne po publikacji przez PGE i Energę wyników kwartalnych, wzrostom przewodziła JSW, która ogłosiła plan wypłaty dywidendy.

WIG20 wzrósł na zamknięciu o 0,20 proc. do 2.314,79 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 1,06 proc. do 4.213,36 pkt., sWIG80 zwyżkował o 0,14 proc. do 11.870,18 pkt., a WIG zyskał 0,38 proc. do 59.895,92 pkt.



Dla WIG20 i mWIG40 był to trzeci z rzędu dzień zwyżek, zaś dla sWIG80 powrót do ruchu w górę po minimalnych spadkach we wtorek, które przerwały serię czterech wzrostowych sesji.



Obroty na GPW wyniosły w środę 870 mln zł, z czego na blue chipach 630 mln zł.



Liderem zwyżek w WIG20 była JSW (o 4,3 proc.). Była to trzecia z rzędu wzrostowa sesja dla akcji producenta węgla, po tym jak w piątek kurs spółki spadł do najniższego poziomu od października 2016 r.



Pod koniec sesji JSW poinformowała, że zarząd rekomenduje wypłatę 1,71 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. Przy kursie zamknięcia 60,5 zł, stopa dywidendy wynosi 2,8 proc.



O 1,1 proc. wzrósł PZU, który podał w środę rano wyniki kwartalne.



Zysk netto grupy PZU w IV kwartale 2018 roku wzrósł do 781 mln zł z 774 mln zł rok wcześniej i był o 4 proc. wyższy od konsensusu, co - zdaniem analityków - jest zasługą wyższej składki i niższych odszkodowań.



Wśród blue chipów najmocniej spadły spółki energetyczne: Tauron o 3,3 proc., Energa o 2,1 proc., a PGE o 2,0 proc.



We wtorek wieczorem PGE opublikowała raport roczny. Wyniki grupy okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Spółka przedstawiła też w prezentacji perspektywy dla wyniku EBITDA w 2019 r. PGE spodziewa się spadku raportowanego wyniku EBITDA w porównaniu z 2018 r. w segmentach dystrybucji, obrotu i ciepłownictwa. Oczekuje wzrostu wyników w segmencie energetyki konwencjonalnej i stabilnej EBITDA w energetyce odnawialnej.



Grupa Energa, która raport roczny opublikuje w czwartek, poinformowała w komunikacie o obniżeniu szacunków jej EBITDA w czwartym kwartale 2018 roku do 290 mln zł z 426 mln zł wcześniej. Energa zaktualizowała wynik EBITDA dla segmentu sprzedaż, który według szacunków ma wynieść w czwartym kwartale 2018 roku -135 mln zł. Wcześniej grupa szacowała, że EBITDA segmentu sprzedaż wyniosła 2 mln zł. Spółka zawiązała w tym segmencie rezerwę w wysokości 136 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ ustawy w sprawie cen energii.



Alior spadł o 1,3 proc.



Bank poinformował, że współpracuje z prokuraturą i Komisją Nadzoru Finansowego w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z sytuacją funduszy W Investments. Według wcześniejszych, środowych, informacji na terenie województwa wielkopolskiego CBA zatrzymało 12 pracowników jednego banku w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi śledztwem dotyczącym m.in. nieprawidłowości przy oferowaniu klientom certyfikatów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych W Investments.



Na szerokim rynku o blisko 44 proc. wzrósł Action.



Dystrybutor IT poinformował w środę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2018 r. w sprawie dotyczącej VAT za styczeń i luty 2013 r. Wartość przedmiotu sporu w sprawie wynosi 36,6 mln zł plus odsetki i została objęta rezerwą w wynikach za 2016 r. Orzeczeniem sądu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.



Silnymi wzrostami przy wysokich obrotach wyróżniły się m.in. Kruk, Play i Amrest.



Kurs Kruka poszedł w górę o 12,3 proc. (przy obrotach 26 mln zł) i odrobił z nawiązką silne spadki, które nastąpiły po publikacji przez spółkę wyników po sesji 7 marca.



Play zanotował siódmą zwyżkową sesję z rzędu zyskując 3,7 proc. przy ponad 44 mln zł obrotu. Seria rozpoczęła się po publikacji przez telekomunikacyjną spółkę wyników za IV kwartał i wyniosła kurs w górę o blisko 12 proc. do najwyższego poziomu od lipca 2018 r.



Amrest wzrósł w środę o 5,3 proc. (17,5 mln zł obrotu). Akcje spółki zakończyły spadkiem jedynie dwie z ostatnich piętnastu sesji, zwyżkując w tym czasie ponad 20 proc.