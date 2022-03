Gross radzi nie kupować akcji, widzi ryzyko stagflacji

Bill Gross, były szef PIMCO, nazywany niegdyś „królem obligacji”, widzi rosnące ryzyko stagflacji i radzi nie kupować akcji w obecnych czasach, informuje CNBC.

Gross uważa, że choć Fed będzie chciał przeciwdziałać dalszemu wzrostowi inflacji, to będzie się obawiał, że zbyt dużo podwyżek stóp mogłoby spowodować spadek cen aktywów, powodując zawirowania na rynkach finansowych. Jest przekonany, że bank centralny ma w pewien sposób „związane ręce” jeśli chodzi o to, co może zrobić i będzie mu trudno mocno podwyższyć stopy.