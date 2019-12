Grupa Lotos dołoży polimerom

Gdański koncern dokapitalizuje spółkę realizującą policką megainwestycję kwotą 300 mln zł, a kolejne 200 mln zł jej pożyczy. To jednak nie dopnie budżetu.

Polimery Police to największa inwestycja polskiej chemii, przedsięwzięcia o łącznym budżecie około 1,5 mld EUR (ponad 6,4 mld zł). Plan jego finansowania zakłada, że zdecydowaną większość potrzebnej kwoty pożyczą banki. Pozostałe około 2,8 mld zł stanowić ma tzw. kapitał własny, czyli wpłaty inwestorów do spółki celowej oraz ewentualne tzw. pożyczki podporządkowane.

W gronie inwestorów jest kilka polskich i zagranicznych podmiotów. W myśl podpisanej jesienią tego roku umowy 500 mln zł na polimerowy projekt mają wyłożyć Koreańczycy: Hyundai Engineering, główny wykonawca projektu, czyli i państwowa instytucja Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND).

Kolejny inwestor, który kilka miesięcy temu wyraził zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu, to Grupa Lotos. Jej wkład miał również sięgnąć 500 mln zł. I taką kwotę zaplanowano wstępnie w budżecie inwestycji. Gdański koncern potrzebował sporo czasu na podjęcie ostatecznej decyzji i konieczne było kilkukrotne przedłużanie obowiązywania listu intencyjnego, który podpisano w tej sprawie. Ostatecznie jednak w piątek 13 grudnia powiedział „tak”. Wniesienie przez Grupę Lotos do projektu 500 mln zł to istotny zastrzyk gotówki, ale wcześniej już wkalkulowany do budżetu.

Michał Kozak, analityk z biura maklerskiego Trigon, mówił „PB” kilka dni temu, że niedawna zmiana prezesa gdańskiej firmy (Mateusza Boncę zastąpił dotychczasowy wiceprezes Jarosław Wittstock) zwiększa prawdopodobieństwo jej kapitałowego wejścia do projektu. Uwzględniając to, obniżył wycenę Grupy Lotos.

W połowie listopada Marek Czyż, wiceprezes polickich zakładów, mówił w PAP, że wejście Grupy Lotos do projektu oznaczałoby domknięcie budżetu. Warunkiem było jednak przeprowadzenie emisji akcji serii C w Policach w pełnej skali. Przypomnijmy, że chodziło o wypuszczenie do 110 mln nowych papierów z prawem poboru, co miało dać ponad 1,12 mld zł.

Tymczasem taki plan się prawdopodobnie nie powiedzie. Kilka dni temu Grupa Azoty ogłosiła kupno niespełna 28,6 mln nowych akcji Polic, choć dzięki prawom poboru mogła ich nabyć 72,6 mln. Wykorzystanie przez głównego akcjonariusza (Grupa Azoty ma pakiet 66 proc. akcji Polic) niespełna 40 proc. posiadanych praw poboru może oznaczać, że emisja akcji przyniesie zachodniopomorskiej spółce znacznie mniejszą sumę, niż zakładano. Według naszych szacunków będzie to między 450 mln zł a 550 mln zł (ofertę będzie można podsumować po 18 grudnia, kiedy nastąpi przydział akcji).

Efekt jest taki, że do domknięcia budżetu projektu Polimery Police nadal brakować może kilkuset milionów złotych. Grupa Azoty będzie więc musiała poszukać kolejnych inwestorów chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Kilka tygodni temu inny wiceprezes Polic - Włodzimierz Zasadzki deklarował, że nie wyklucza rozmów z kolejnymi podmiotami, które mogłyby dołożyć niewielką część potrzebnego kapitału. To jeden z wariantów. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że braki zostaną załatane bankowymi pożyczkami.

Bartłomiej Mayer

e4037212-8c30-11e9-bc42-526af7764f64

OŚ, czyli Obserwator Środkowoeuropejski Newsletter autorski Bartłomieja Mayera ZAPISZ MNIE