Grupa PGNiG miała 6 mld zł zysku w 2021 roku

W ubiegłym roku grupa osiągnęła prawie 70 mld zł przychodów, 15,6 mld zł zysku EBITDA i 6,0 mld zł zysku netto.

Paweł Majewski, fot. Marek Wiśniewski

– Wyniki GK PGNiG za 2021 roku pokazują, że nawet w warunkach ekstremalnych zmian cen węglowodorów i ogólnoeuropejskiego kryzysu gazowego, PGNiG jest w stanie nie tylko utrzymać stabilność działania, ale również poprawiać wyniki i konsekwentnie realizować strategię, czego efektem jest wzrost wartości Grupy i poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego – powiedział prezes Paweł Majewski.

PGNiG przyznaje, że na wyniki finansowe grupy kapitałowej największy wpływ miał bardzo dynamiczny wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, którego notowania osiągnęły w Europie historycznie wysokie poziomy.

- Przełożyło się to na zwiększenie przychodów GK, które w 2021 r. wyniosły rekordowe 69,96 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej aż o 78 procent, kiedy wyniosły 39,20 mld złotych. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne GK, które sięgnęły 58,40 mld zł wobec 29,61 mld zł w 2020 roku, co oznacza wzrost o 97 procent. W efekcie zysk EBITDA Grupy wyniósł 15,59 mld zł, czyli o 20 proc. więcej niż w 2020 roku, kiedy wypracowano 13,01 mld zł. Wartość EBIT sięgnęła 11,56 mld zł wobec 9,59 mld zł rok wcześniej (+21 proc.). Grupa odnotowała jednak zmniejszenie zysku netto o 18 proc. – z 7,34 mld zł w 2020 r. do 6,01 mld zł w 2021 roku – głosi komunikat.