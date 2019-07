Grupa PZU wdroży Pracownicze Plany Kapitałowe w PKN Orlen

PKN Orlen zawarł umowę z PZU na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) - poinformowało w czwartek PZU. Jak dodano, to kolejny obszar współpracy między Grupą PZU a PKN Orlen - ubezpieczyciel zapewnia pracownikom koncernu opiekę zdrowotną, a także ubezpieczenia na życie.

Zgodnie z prawem, od 1 lipca pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób wchodzą do systemu PPK. Co kolejne pół roku - aż do stycznia 2021 r. - system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach.



Ustawa wymaga, aby w pierwszej kolejności pracodawcy zawarli umowę o zarządzanie z instytucjami finansowymi wpisanymi do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Wpisano tam już 19 instytucji oferujących prowadzenie i zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, wśród nich jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU).



"Inwestujemy w rozwój wszystkich pracowników w ramach Grupy Orlen, dbając o ich satysfakcję z warunków zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa. Szeroka oferta pakietów socjalnych to jeden ze sposobów na utrzymanie, ale też pozyskanie najlepszych specjalistów w branży. Pracownicze Plany Kapitałowe są ważnym uzupełnieniem tej oferty (...) możemy realizować ten program z zaufanym i wiarygodnym partnerem, jakim jest PZU" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



W komunikacie przekazano, że największy polski ubezpieczyciel zapewnia już pracownikom koncernu kompleksową opiekę zdrowotną w ramach pakietów medycznych PZU Zdrowie, a także ubezpieczenia na życie.



"Oferując atrakcyjne warunki, chcemy wspierać budowanie oszczędności przez Polaków, co wspomoże jakość życia na emeryturze. Jako Grupa PZU jesteśmy dla klientów biznesowych i indywidualnych bezpiecznym, sumiennym i stabilnym partnerem" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PZU Paweł Surówka.



Ustawa o PPK przewiduje termin do 25 października na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi. Natomiast do 12 listopada pracodawcy muszą zawrzeć drugą umowę - o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociąga za sobą obowiązek przekazywania składek.



PZU szacuje, że firm zatrudniających ponad 250 pracowników jest w Polsce ok. 4 tys.



1 lipca PZU przekazało, że w ciągu pierwszych godzin funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych TFI PZU zawarło kilkadziesiąt umów o zarządzenia PPK. Jak przekazano wówczas, pierwsi pracodawcy, którzy zawarli takie umowy, reprezentują branże od budowlanej, przez meblarską, spożywczą, po tekstylną.



Oszczędności emerytalne w ramach PPK tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik, przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc. Pracodawca ma wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika.



Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.



Grupa PZU zarządza aktywami o wartości prawie 340 mld zł. W 2018 roku odnotowała największy od pięciu lat skonsolidowany zysk netto. Osiągnęła zwrot z kapitału na poziomie 22,1 proc., co jest wynikiem prawie dwukrotnie wyższym niż średnia dla spółek ubezpieczeniowych w Europie.



Grupa Orlen prowadzi działalność na sześciu rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem sieci ponad 2 800 stacji paliw. Oferta Grupy Orlen to ponad 50 produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Orlen wyceniany jest na 4,7 mld zł.