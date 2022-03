Zamknięte zostaną dwie rosyjskie fabryki, w których produkowane są auta marek Volkswagen i Skoda.

Grupa VW zawiesi także eksport pojazdów marek premium Porsche, Lamborghini i Bentley, które chętnie kupują zamożni Rosjanie.

W ubiegłym roku niemiecki koncern dostarczył do Rosji 216 tys. pojazdów. Stanowi to ok. 2,4 proc. całkowitej światowej sprzedaży.

Wcześniej decyzję o wstrzymaniu działalności w Rosji podjęły inni czołowi producenci samochodów - Ford, General Motors i BMW.