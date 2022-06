Podwyżka w takiej skali byłaby czymś bezprecedensowym, gdyż rynek oczekuje, że Fed i tak już w bardzo ostrym kroku podniesie stopę funduszy federalnych o 75 punków bazowych do 1,75 proc.

Zdaniem Gundlacha, Fed musi ostro zareagować na najwyższą od 40 lat inflację, bo jak wskazują najnowsze sondaże, konsumenci w USA spodziewają się, że ceny będą rosły jeszcze szybciej w przyszłym roku.

Moim zdaniem, Fed powinien podnieść benchmarkową stawkę do 3 proc. – powiedział inwestor na Twitterze.

The Federal Reserve should raise the Fed Funds rate to 3% tomorrow, in my opinion.