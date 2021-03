Handel nie widzi szans na mocne odbicie wiosną

Choć na horyzoncie widać już koniec kryzysu gospodarczego, to firmy na razie tego jeszcze nie odczuwają. Nastroje w handlu detalicznym w krajach Unii Europejskiej są bardzo słabe, a dotyczy to również oceny sytuacji w najbliższych trzech miesiącach. Wpływa na to mizerny początek roku pod względem obrotów. Pocieszeniem jest fakt, że w kanałach e-commerce sprzedaż rośnie w tempie 40 proc. rok do roku.

