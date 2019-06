Hyman: w lipcu pierwsze cięcie stóp w USA, a potem kolejne

Ed Hyman, szef Evercore ISI i jeden z najwyżej cenionych ekonomistów z Wall Street nie ma wątpliwości, że w lipcu Fed dokona „zabezpieczającego” cięcia stóp procentowych, po którym nastąpią kolejne.

- Myślę, że zluzują w lipcu i zrobią to potem jeszcze kilka razy aby przywrócić normalną krzywą rentowności, a także dać trochę zabezpieczenia systemowi w związku z konfliktem handlowym – powiedział w CNBC Hyman, który przez kilka ostatnich dekad znajdował się w czołówce plebiscytu Institutional Investor najlepszych ekonomistów z Wall Street.

Jego zdaniem, odwrócona krzywa rentowności to obecnie największe zagrożenie dla rynku.

- W przeszłości zawsze działała… To prekursor recesji. Powoduje, że czuję się niekomfortowo, ale musiałaby pozostać odwrócona przez następne kilka miesięcy aby dała realny sygnał – powiedział Hyman.

Jego zdaniem, Fed powinien w końcu przyjąć, że konflikt handlowy USA i Chin nie zakończy się szybko.

- Myślę, że Fed musi przyjąć założenie, że napięcia w handlu mogą utrzymać się przez dłuższy czas – powiedział Hyman.

Jako kolejny argument za obniżką stóp wskazał trwale niską inflację.

Przekonanie Hymana o cięciu stóp nie odbiega od oczekiwań rynku. CME FedWatch pokazuje, że obecnie szacuje on na prawie 90 proc. prawdopodobieństwo obniżki w lipcu i na ok. 90 proc. jeszcze trzech obniżek do końca roku.