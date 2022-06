IFS pokazuje drogę do przyszłości

IFS Connect to wyjątkowe wydarzenie skupiające polskich przedsiębiorców z różnych branż oraz ekspertów Przemysłu 4.0 z firmy IFS. W czasie tegorocznej edycji, która odbyła się 8-9 czerwca 2022 w hotelu Andel’s w Łodzi, mieliśmy okazję dowiedzieć się o wielu nowych rozwiązaniach w obszarze technologicznej transformacji biznesu.

Wydarzenie zorganizowane przez IFS miało na celu podziękowanie klientom firmy za wieloletnią współpracę i zaufanie, a także przedstawienie najnowszych rozwiązań technologicznych szwedzkiej spółki. Galę prowadził znany polski dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Sołtysik, który barwnie przedstawiał kolejnych prelegentów i raczył gości ciekawostkami ze świata kultury. Na pierwszym planie byli jednak klienci i partnerzy IFS, którzy licznie pojawili się na wydarzeniu.

Wspieramy klienta w pełnym przebiegu procesów związanych z zarządzaniemfirmą: od finansów, zarządzania personelem i wypłatami, poprzez elementy produkcji i logistyki, po zarządzanie relacjami z klientem — mówił podczas IFC Connect 2022 Marek Głazowski, prezes zarządu IFS Poland & Eastern Europe.

- Chciałbym podziękować naszym klientom za zaufanie, a naszym partnerom za wieloletnią współpracę i wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów – powiedział w trakcie swojego wystąpienia Marek Głazowski, prezes zarządu IFS Poland & Eastern Europe.

Chcemy być kompasem do transformacji cyfrowej naszych klientów. Marek Głazowski prezes zarządu IFS Poland & IFS Central and Eastern Europe

Głównym produktem, jaki IFS ma w swojej ofercie, jest oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem, czyli tzw. systemy ERP. Tego typu rozwiązania są niezwykle pomocne dla firm, które starają się dostosowywać do dynamicznie rozwijającego się świata i rynku technologicznego.

- Nasi klienci przechodzą transformację biznesową. Szukają rozwiązań, które pomagają im udoskonalać i budować tę wrażliwą tkankę układu nerwowego, w której funkcjonują, w zakresie rozwiązań ERP – tłumaczył Marek Głazowski.

Rozwiązania IFS sprawdzają się we wszystkich trzech segmentach rynku: w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Korzystają z nich firmy z wielu branż, m.in. produkcji, budownictwie, utylizacji, czy nawet obronności (jednym z klientów IFS jest US Navy).

- Oferujemy nasze usługi w czterech obszarach produktowych. Pierwszym są systemy ERP, które wspierają przedsiębiorstwa w realizacji procesów biznesowych. Kolejnym są produkty związane z zarządzeniem majątkiem firmy. Trzecim obszarem jest serwis management, czyli to, w jaki sposób nasi klienci obsługują swoich klientów w zakresie serwisu i sprzedaży. Ostatni to IT Service Management – przedstawił najważniejsze obszary operacyjne IFS Marek Głazowski.

Kto stoi w miejscu, ten zostaje w tyle. Musimy rozwijać się technologicznie, bo system informatyczny jest podstawą nowoczesnego przedsiębiorstwa. Mateusz Jabłoński, kierownik działu informatyki, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

Rozwiązania IFS pomagają w praktycznie każdym aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem, co w konsekwencji prowadzi do budowy przewag konkurencyjnych na rynku.

Mapa do przyszłości transformacji biznesowej

Thomas Knorr, Field CTO i szef działu wsparcia sprzedaży na Europę Północną i Środkową w IFS, zaprezentował wizję rewolucji technologicznej, jaka czeka nie tylko biznes, ale nas wszystkich w najbliższych dekadach.

- Jeśli spojrzymy długofalowo, IOT (Internet rzeczy – red.) i AI (sztuczna inteligencja – red.) dąży do tworzenia autonomicznych systemów, które będą optymalizowały się samodzielnie, bez ludzkiego nadzoru. Będzie się to odbywać za pomocą analizy danych i uczenia maszynowego, które pozwoli na korzystanie z tych danych w efektywny sposób – przekonywał Thomas Knorr.

IFS stworzył niezwykle holistyczny system. Naszym celem jest dostarczanie najlepszych rozwiązań dla waszych firm i waszych klientów. Thomas Knorr Field CTO / PreSales Regional North & East EU

Coraz częściej mówi się o kompletnej zmianie modeli biznesowych, na takie, które oparte są na usługach, a nie tradycyjnej sprzedaży. Świetnym przykładem jest jeden z nowych klientów IFS – niemiecka firma, która zaczęła wypożyczać swoje maszyny w formie EaaS, czyli „sprzęt jako usługa”. Badania wskazują, że 86 proc. firm w branży przemysłu maszynowego rozważa tego typu model biznesowy, a 25 proc. z nich planuje przejście na niego w ciągu najbliższego roku.

- Przemysł 4.0 oferuje ogromną szansę przedsiębiorstwom z praktycznie każdej branży. Mogą zrezygnować z dotychczasowego modelu biznesowego polegającego tylko na produkcji i sprzedaży towarów. Już teraz dostrzegamy, że firmy zaczynają sprzedawać usługi korzystania z produktów, a nie same produkty – tłumaczył Thomas Knorr.

Thomas Knorr przedstawił także konkretne korzyści dla przedsiębiorstw, jakie płyną z korzystania z innowacyjnych rozwiązań Przemysłu 4.0. Jako przykład użył platformy, jaką oferuje swoim klientom jego firma, czyli IFS Cloud.

- Pierwszym krokiem jest monitoring danych, które możemy zebrać i wykorzystać w IFS Cloud. Dostarczy to kluczowych statystyk, np. jak dużo wyprodukowaliśmy towarów w ciągu ostatniej godziny. Kolejną kwestią jest realne działanie. Przykładowo, jeśli system dostarczy nam informację, że maszyna się przegrzewa, daje nam to szanse na reakcję i szybsze rozwiązanie problemu – przekonywał Thomas Knorr.

Niezwykle ważnym elementem strategii większości firm jest polityka środowiskowa. Okazuje się, że takie technologie jak IFS Cloud dostarczają rozwiązania, które mogą pomagać w osiąganiu kluczowych celów strategicznych z zakresu ESG.

Wykorzystujemy automatyzację poprzez platformę robotyzacji, która ułatwia pracę naszym pracownikom. Leszek Chwalik wiceprezes zarządu, TAURON Obsługa Klienta

- Ekstrakcja wszystkich danych z IFS Cloud pozwala zebrać najważniejsze informacje dotyczące ESG i wizualizować je w formie raportów. Dzięki temu można m.in. optymalizować emisję gazów cieplarnianych na poszczególnych fragmentach łańcucha produkcyjnego. Wszystko to pomaga osiągnąć efektywność energetyczną, tak by produkcja stała się neutralna klimatycznie – podsumował swoje wystąpienie Thomas Knorr.

IFS Cloud – korzyści z rozwiązań chmurowych

Transformacja biznesowa jest niezwykle trudnym wyzwaniem, a trudności związane z dynamicznymi zmianami często odstraszają firmy przed inwestycjami w innowacyjne technologie. Eksperci z IFS zaadresowali te problemy, przedstawiając najważniejsze korzyści rozwiązania IFS Cloud, zapewniając przy tym, że proces wdrożenia tej technologii odbywa się przy ciągłym wsparciu technicznej ze strony dostawcy.

- Wspólnie liczymy korzyści, jakie przyniesie wdrożenie, ile czasu ono zajmie, jakie środki musimy na nie przeznaczyć i jaka będzie stopa zwrotu. Równolegle za pomocą narzędzia IFS Scope Tool mapujemy procesy biznesowe klienta i przekładamy je na nasze narzędzia aplikacyjne – wytłumaczył proces wdrożenia Michał Grabczyk, Client Services Partner w IFS.

IFS buduje też rozwiązania umożliwiające klientom tworzenie społeczności i samodzielnego zdobywania wiedzy.

- Przygotowaliśmy dla państwa szereg platform do pracy samodzielnej. Jest to m.in. IFS Community, czyli forum dla naszych klientów, partnerów i pracowników IFS, na którym można zadawać pytania, odpowiadać na zapytania innych osób i wymieniać się doświadczeniami – powiedział Michał Grabczyk.

IFS oferuje swoim klientom stałość rozwiązania, czyli tzw. Evergreen. Oznacza to, że po wdrożeniu IFS Cloud nie trzeba zmieniać technologii za kilku latach, ponieważ platforma jest cały czas rozwijana i aktualizowana, by podążać za trendami rynkowymi.

- System jest ciągle podnoszony nowymi wersjami, które wychodzą co pół roku, tak by dostarczać nowe funkcjonalności szybciej i łatwiej– tłumaczył Andrzej Wąs, Presales Manager Eastern Europe w IFS Poland – IFS Cloud ma być jednym wdrożeniem, które jednocześnie jest ostatnim wdrożeniem – dodał.

Rozwiązanie można zainstalować w chmurze, dzięki czemu klient nie musi opłacać własnych serwerów.

- Oferujemy zainstalowanie systemu IFS w chmurze na platformie AZURE, zarządzanej przez IFS, aby zdjąć z państwa głowy wszelkie problemy związane z zarządzaniem infrastrukturą i oprogramowaniem systemowym – powiedział Sławomir Francik, Solution Archtect, IFS.

IFS Cloud jest instalowane w dedykowanym środowisku, dzięki czemu zapewnia klientom większe bezpieczeństwo wrażliwych danych.

- Nie jest to środowisko, które jeden klient dzieli z innymi klientami. Wszystko jest dedykowane: oddzielna baza, serwery aplikacyjne, konta, hasła i uprawnienia. Nikt niepowołany nie ma dostępu do danych – tłumaczył Sławomir Francik.

Rozwiązania preferowane przez klientów

Na temat innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0, wypowiedziało się kilku kluczowych klientów IFS, którzy od lat korzystają z rozwiązań oferowanych przez szwedzką firmę.

- Od kilku lat sukcesywnie prowadzimy politykę digitalizacji obszaru klienta. Dostarczamy rozwiązania nie tylko dla naszych pracowników ale również naszych klientów np. aplikacje mobilne, czy aplikacje obsługi, tak by klient mógł wykonać wiele operacji samodzielnie bez przychodzenia do naszych placówek – powiedział Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu, TAURON Obsługa Klienta.

Ceramika Paradyż współpracuje z IFS od 2002 roku, a system IFS Applications produkcyjnie wykorzystuje od początku 2003 roku. Pomaga on w codziennych działaniach firmy i znacząco wspomagają jej pracowników.

- Roboty wykonują powtarzalne i żmudne czynności, co jest odciążeniem dla naszych pracowników, dzięki czemu mogą poświęcić swój czas na bardziej twórczą pracę – tłumaczył Gabriel Augustyniak, zastępca dyrektora informatyki, Ceramika Paradyż.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita korzysta z rozwiązań dostarczanych przez IFS. Pomaga to w centralizacji danych z kilkuset oddzielnych placówek firmy.

- Posiadamy kilkanaście zakładów produkcyjnych, kilkadziesiąt punktów dystrybucyjnych, hurtowych i detalicznych oraz ponad sto sklepów obsługujących typowy detal. Jeszcze kilka lat temu wszystko to funkcjonowało jako kompletnie oddzielne wyspy – tłumaczył Mateusz Jabłoński, kierownik działu informatyki, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita

– Dzisiaj kluczowym w biznesie jest podejmowanie szybkich decyzji na podstawie rzetelnych danych. Dlatego centralizujemy te dane dzięki systemowi klasy ERP, który dostarczył nam IFS – dodał.

Mlekovita nie jest jedyną firmą z branży rolno-spożywczej, w której rozwiązania IFS znajdują zastosowanie.

Jako lider branży AGRO w Polsce nieustannie dążymy do zwiększenia przewagi konkurencyjnej na różnych szczeblach działalności. Jednym z kluczowych elementów jest przewaga w zakresie technologii informatycznych. W ramach tych działań wdrożyliśmy system IFS co umożliwiło nam automatyzację procesów oraz integracje z zewnętrznymi dostawcami usług i produktów. Wersja 9.5 dała nam ogromne możliwości rozwoju aplikacji we własnym zakresie dlatego zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie procesu aktualizacji do wersji IFS Cloud. Nowa wersja systemu w znacznym stopniu pogłębia możliwości własnego dostosowania systemu, modelowania procesów oraz zewnętrznych integracji nad którymi już pracujemy – mówił Wojciech Sipak, dyrektor działu informatyki firmy AMPOL – MEROL.

- Wydarzenie IFS Connect 2022 r. dało nam możliwości wymiany doświadczeń z innymi klientami oraz zapoznania się z ofertą partnerów IFS Poland, mimo że branże są różne wszyscy spotykamy się z podobnymi wyzwaniami. Jako klient zauważamy duży wzrost zaangażowania firmy IFS w polski rynek co pozytywnie wpływa na jakość oprogramowania i obsługi. Miło widzieć w gronie zadowolonych klientów IFS firmy którym jeszcze niedawno rekomendowaliśmy IFS Poland jako partnera technologicznego podczas wizyt referencyjnych. Szeroki zakres obsługiwanych branż oraz silne zaangażowanie na polskim rynku daje nam pewność że system IFS Cloud sprawdzi się idealnie w naszej organizacji – dodał.