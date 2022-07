Import ropy naftowej przez Chiny najniższy od 4 lat

Dzisiaj rano notowania ropy naftowej wyhamowały zniżkę, jednak dane wciąż działają na niekorzyść strony popytowej. Nad ranem pojawiły się bowiem informacje dotyczące handlu zagranicznego Chin w czerwcu, w tym oczywiście także informacje dotyczące importu surowców.

Wśród nich uwagę przyciągnęły wyjątkowo słabe dane dotyczące importu ropy naftowej przez Państwo Środka. W czerwcu wyniósł on bowiem 35,82 mln ton, co odpowiada 8,72 mln baryłek dziennie. Jest to spadek o 11% w ujęciu rdr oraz zniżka aż o 19% w porównaniu z majem, kiedy import ropy przez Chiny wyniósł 10,8 mln baryłek dziennie. Tym samym, w poprzednim miesiącu import był najniższy od lipca 2018 roku, czyli od 4 lat.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Nie ulega wątpliwości, że popyt na ropę naftową w Chinach w ostatnich miesiącach był mniejszy, co wynikało z dwóch przyczyn. Po pierwsze, kraj ten boryka się z nowymi ogniskami zakażeń koronawirusem, walcząc z nimi nowymi restrykcjami i lockdownami – a to prowadzi do mniejszego zapotrzebowania na paliwa. Po drugie, chińskie rafinerie także oczekują spowolnienia gospodarczego i po prostu importują mniej surowca z zamiarem przerobienia go na mniejsze ilości paliw. W poprzednim miesiącu rafinerie z Państwa Środka obniżyły zwłaszcza zamówienia na droższą ropę z Arabii Saudyjskiej czy Angoli, zastępując ją tańszą ropą z Rosji.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne