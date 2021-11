Import węgla do Chin zaczął wyhamowywać

Niedobory energii zmusiły chińskie władze do masowego zakupu surowców energetycznych poza granicami. Import węgla wzrósł w październiku niemal dwukrotnie, choć był niższy niż we wrześniu.

Według danych Agencji Celnej, w październiku do Państwa Środka sprowadzonych zostało 26,9 mln ton węgla, co stanowi wzrost o 96,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Kwota jest jednak o 18,2 proc. niższa niż wrześniowe zakupy, które wyniosły 32,9 mln ton

Zdaniem władz, pojawiły się już pierwsze sygnały normalizacji sytuacji na rynku energetycznym po wrześniowym silnym załamaniu, które zmusiło wiele firm do ograniczenia lub czasowego wstrzymania produkcji.