Impuls do budowy gospodarki jutra

Biznes, pokiereszowany pandemią COVID-19, podpowiada rządowi, czego potrzebuje, by wrócić do zdrowia, a co mu zaszkodzi

Redukcja danin zniechęcających do inwestowania, szybsze zwroty od fiskusa, likwidacja podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego, szybsze wydawanie indywidualnej interpretacji podatkowej — to część rekomendacji ekspertów zaproszonych przez Konfederację Lewiatan do współpracy przy tworzeniu raportu „Impuls dla Polski”, zaprezentowanego podczas Europejskiego Forum Nowych Technologii (EFNI), którego edycję 9,5 przeniesiono do internetu. Raport, obok wskazań fiskalnych, zawiera pomysły na odbudowę i przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju, borykającego się z pandemią COVID-19, w obszarze rynku pracy oraz sektorów zdrowia, handlu, farmacji, hotelarstwa, motoryzacji itd. Na liście rekomendacji i postulatów znalazły się dodatkowo m.in.: obniżenie kosztów chorobowego, cyfryzacja leasingu, wsparcie firm w dochodzeniu należności, wykorzystanie potencjału krajowych producentów leków, zawieszenie zakazu handlu w niedziele, rezygnacja z podatku od sprzedaży detalicznej, honorowanie podpisu elektronicznego, rozwój morskich farm wiatrowych i obniżenie VAT na usługi z branży MICE (turystyki biznesowej).