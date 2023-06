Inflacja w Hiszpanii jest obecnie poniżej 2-procentowego celu EBC

Fot. Ralph (Ravi) Kayden/Unsplash

Według krajowej agencji statystycznej ceny konsumpcyjne wzrosły w czerwcu o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, w porównaniu z 2,9 proc. w poprzednim miesiącu, ponieważ wzrost rachunków za energię i żywność nadal spadał. To najsłabsze tempo inflacji od ponad dwóch lat.

Decydenci EBC są nadal zaniepokojeni podstawowym tempem wzrostu cen w strefie euro.

Własna miara bazowa Hiszpanii, oparta na innym indeksie i koszyku niż wskaźnik strefy euro, spadła w czerwcu do 5,9 proc. z 6,1 proc.

Włoskie dane ze środy pokazały również drastyczną poprawę głównego indeksu, chociaż inflacja na poziomie 6,7 proc. pozostaje tam znacznie powyżej celu EBC. Francja może również odnotować spowolnienie wzrostu cen w piątek.

Przewiduje się, że urzędnicy w Niemczech, największej gospodarce Europy, ujawnią przyspieszenie inflacji. Liczby opublikowane wcześniej z Nadrenii Północnej-Westfalii, największego kraju związkowego kraju, wykazały wzrost inflacji o 0,5 punktu procentowego do 6,2 proc., mierzony na podstawie kryteriów krajowych.

Dane te doprowadzą do publikacji liczb dla całego regionu euro. Ekonomiści przewidują, że główna stopa inflacji spadła do 5,6 proc., podczas gdy miara bazowa wzrosła do 5,5 proc.