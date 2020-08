Informatyk bez widoku na etat

Sześć na dziesięć ofert dla specjalistów IT dotyczy pracy na umowie B2B.

Nie każdy nadaje się na przedsiębiorcę? A jednak większość informatyków w Polsce musi prowadzić działalność gospodarczą. Branża IT stawia bowiem na luźniejsze formy zatrudnienia. Aż 57 proc. ofert pracy zamieszczanych na branżowym portalu No Fluff Jobs adresowanych jest do osób samozatrudnionych. Wiąże się to z intensywnym rozwojem sektora nowych technologii, działaniem w trybie projektowym i rosnącymi zarobkami np. grafików, programistów i testerów.