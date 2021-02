Inkubacja startupów w rękach studentów

Studenci działający w SKN Ventures warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej są organizatorami Student Startup Incubator, czyli pierwszego w Polsce zdalnego programu inkubacyjnego w formule „od studentów dla studentów”. Doskonale znają wyzwania, z którymi zmagają się młode osoby chcące realizować swoje własne przedsięwzięcia biznesowe. Podjęli się więc realizacji projektu, który umożliwi uczestnikom zdobycie kompetencji i poznanie narzędzi niezbędnych do dopracowania ich produktów, by mogli ubiegać się o dofinansowanie na ich rozwój. Jakie wartości zapewnia aplikantom Student Startup Incubator?

Lean Startup jako proponowany przepis na sukces

By zyskać pewność, że doskonalone podczas inkubacji rozwiązania w pełni odpowiedzą na realne potrzeby klientów, uczestnicy będą pracować zgodnie z metodologią Lean Startup. Trafne zidentyfikowanie problemu i opracowanie funkcjonalności, które go rozwiążą, mają bowiem przybliżyć do sukcesu zespoły inkubatora. Dlatego na samym początku Student Startup Incubator uczestnicy poznają techniki weryfikowania stawianych hipotez, przeprowadzania efektywnych wywiadów z klientami oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, która przysłuży się tworzeniu wartości dla konsumentów. Przedstawione podejście pozwoli ponadto wypracować otwartość na zmiany, która okaże się pomocna przy modyfikacjach wprowadzanych podczas udoskonalania minimalnie satysfakcjonującego produktu (MVP) po testach przeprowadzonych z potencjalnymi odbiorcami.

Liczy się plan

Od czego zacząć? Jak dopasować model biznesowy do proponowanego rozwiązania? Jak będą wyglądały wyniki finansowe przedsięwzięcia i jak duże wsparcie inwestorskie potrzebne będzie na start? Odpowiedzi na te pytania znajdą się w sporządzanych iteracyjnie planach rozwoju w trakcie 8 tygodni inkubacji. Dokumenty pozwolą śledzić transformację pomysłów w MVP oraz doskonalić je pod względem adresowania potrzeb klientów. Kompleksowe spojrzenie na elementy opracowywanych rozwiązań poskutkuje rozpoznaniem ich mocnych stron, decydujących o przewadze konkurencyjnej oraz identyfikacją ryzyk towarzyszących wdrożeniu nieodpowiedniego produktu. Plan rozwoju będzie ponadto stanowić podstawę do przygotowania pitch decku prezentowanego inwestorom.

Wsparcie ekspertów

W przedsięwzięcie zaangażowani są specjaliści polskiej branży startupowej oraz wykładowcy z renomowanych uczelni na świecie. Poprowadzą oni warsztaty składające się na 8 bloków tematycznych, które obejmują między innymi wspomnianą już metodologię Lean Startup i testowanie rozwiązań z klientami, Design Thinking, badanie rynku, projektowanie MVP, Lean Canvas, kalkulację business case’ów, pitch deck oraz storytelling dla założycieli startupów. Oprócz cennej wiedzy eksperci przekażą uczestnikom programu narzędzia stanowiące nieocenioną pomoc w trakcie rozwijania poszczególnych aspektów rozwiązań. Zespoły zostaną objęte wsparciem mentorów, którzy w czasie sesji mentoringowych podzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami z zakresu tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych.

Gra o wysoką stawkę

Pod koniec maja 2021 odbędzie się finałowe wydarzenie podsumowujące efekty pracy wykonanej w czasie inkubacji - Demo Day. Będzie to szansa do zaprezentowania pitch decku przed inwestorami, aniołami biznesu i topowymi funduszami VC z Polski, której celem jest pozyskanie finansowania na opracowany produkt. Uczestnicy wydarzenia zyskają ponadto możliwość networkingu, która stanowi cenną szansę na rozwój ich pomysłów w przyszłości.

Społeczność wykorzystująca efekt synergii

Student Startup Incubator będą współtworzyć ludzie ambitni i przedsiębiorczy z różnorodnych środowisk edukacyjnych i zawodowych, którym będzie przyświecać wspólny cel. Wszyscy zaangażowani w program, dzieląc się swoimi doświadczeniami i kompetencjami, wspólnymi siłami stworzą ogólnopolską społeczność wspierającą się na różnych etapach realizacji pomysłów biznesowych. Proces ten zostanie zapoczątkowany dzięki inicjatywom networkingowym wkomponowanym w pierwszą edycję programu, a kontynuowany będzie w przyszłości przy okazji kolejnych edycji inkubatora.

Ograniczenia działające na korzyść zaangażowanych w program

SKN SGH Ventures to w pełni międzynarodowa organizacja studencka działająca przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tworzą ją studenci różnych kultur, z których większość dorastała i dotychczas kształciła się poza granicami Polski. Nie chcąc pozbawiać potencjalnych uczestników programu możliwości aplikowania do Student Startup Incubator, warsztaty będą prowadzone głównie po angielsku. Ze względu na obowiązujące ograniczenia związane z sytuacją pandemiczną w kraju zaplanowane wydarzenia odbywać się będą za pośrednictwem narzędzi dostępnych online. W ten sposób została wyeliminowana bariera uczestnictwa w programie dla osób, które nie przebywają na stałe w Warszawie.

Nie zwlekaj z aplikacją do inkubatora

Do programu mogą zgłaszać się zespoły, w których skład wchodzi co najmniej jedna osoba z aktualnym statusem studenta dowolnej uczelni w Polsce.

Formularz aplikacyjny będzie otwarty do 14 marca pod adresem https://www.sghventures.com/apply. Wybrani aplikanci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, by 29 marca móc wziąć udział w pierwszym warsztacie Student Startup Incubator.

Partnerami programu są PFR Ventures, Fundacja Lesława A. Pagi oraz Unilever. Patronat medialny nad inkubatorem sprawują “Puls Biznesu”, MamStartup oraz My Company Polska.

Autor: Olga Drwal, koordynatorka Student Startup Incubator (olgadrwal@gmail.com)