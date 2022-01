Innova inwestuje w stomatologię

Przy stałej podaży i rosnącym popycie ceny aktywów stomatologicznych oczywiście rosną, jednak rynek wciąż jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Działa na nim bardzo dużo rosnących z roku na rok indywidualnych praktyk i klinik, więc podmiotów nadających się do konsolidacji jest bardzo dużo. Zwiększa się liczba transakcji, dzięki czemu stomatolodzy zaczynają poważniej myśleć o sprzedaży swojego biznesu. Na początku było z tym trudniej, bo wśród właścicieli na rynku brakowało odpowiedniej edukacji i do propozycji transakcyjnych podchodzili z większą rezerwą. Do tej pory konkurowaliśmy o aktywa wyłącznie z dużymi graczami branżowymi. Teraz atrakcyjność rynku przyciąga kolejnych inwestorów finansowych, co może przełożyć się na wzrost wycen, ale zakładamy, że będziemy powiększać naszą sieć w dynamicznym tempie, a to, co odróżnia nas od wielu inwestorów, to możliwość pozostania mniejszościowym udziałowcem i zarobienia na kolejnym etapie rozwoju. Przy skali, którą udało nam się zbudować, równie ważny jak akwizycje staje się wzrost organiczny podmiotów z naszej grupy. Wierzymy, że na inwestycji w stomatologię osiągniemy dobry zwrot kapitału.