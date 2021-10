Kto i jak walczy o rynek stomatologiczny

Rynek stomatologii może być warty w 2024 r. ponad 15 mld zł. Obecnie bije się o niego czterech dużych graczy – Lux Med, Medicover, Enel-Med oraz fundusz Tar Heel Capital. Stawiają oni na budowę dużych i specjalistycznych placówek, a także większą profesjonalizację obsługi klienta i powoli wchodzą do mniejszych miast.

Największe firmy w prywatnej ochronie zdrowia już od kilku lat coraz silniej koncentrują się na obszarze stomatologii. Obecnie na tym rynku można wymienić czterech największych graczy, z których każdy posiada ambitne plany dotyczące dalszego rozwoju sieci placówek dentystycznych. Są to Lux Med, Medicover, Enel-Med oraz fundusz Tar Heel Capital (THC), a więc trzech z czterech największych graczy w obszarze prywatnej ochrony zdrowia (brakuje w tym gronie PZU Zdrowie), a także duży fundusz private equity. Spośród tej czwórki największe sieci posiadają Lux Med oraz Medicover. Obie spółki mają podobną liczbę gabinetów, a więc ponad 200, natomiast pierwsza z nich przewodzi w zakresie liczby placówek, których ma ok. 70, a druga z kolei pod względem liczby stomatologów, których zatrudnia ok. 650. Trzecim gracz na rynku stomatologii jest Enel-Med, do którego należy 21 placówek z ok. 90 gabinetami i który zatrudnia ok. 200 lekarzy. Z kolei Tar Heel Capital, który rozpoczął budowę ogólnopolskiej sieci dentystycznej w zeszłym roku, posiada obecnie w swoim portfolio spółki działające w 9 placówkach, w których zlokalizowanych jest 45 gabinetów.