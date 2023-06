Inwestorzy zabrali z kryptogiełdy Binance setki milionów dolarów

Partnerska giełda Binance, działająca w USA odnotopwała z kolei odpływ środków netto o wartości 13 mln USD.

Wczoraj (5.06) amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd pozwała największą na świecie giełdę kryptowalut. SEC oskarżyła Binance Holdings o niewłaściwe obchodzenie się z funduszami i okłamywanie organów regulacyjnych. Dodatkowo, w pozwie SEC zarzuciła również, że niektóre tokeny – w tym Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity i COTI – które były przedmiotem obrotu na Binance.com i Binance.US były oferowane i sprzedawane jako papierów wartościowych. Rościć to może poważne implikacje dla innych giełd oferujących te tokeny.

Zarzuty są najnowszym działaniem regulacyjnym przeciwko Binance oraz jego współzałożycielowi i dyrektorowi naczelnemu, Changpeng Zhao. W marcu Commodity Futures Trading Commission zarzuciła Binance i Zhao łamanie amerykańskich przepisów dotyczących instrumentów pochodnych.

Oprócz tego Departament Sprawiedliwości USA badał, czy Binance była używana nielegalnie, umożliwiając Rosjanom omijanie amerykańskich sankcji i transfer pieniędzy.

Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum - $871.7M in and $1.65B out



Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum - $14.8M in and $50.5M out



