Ipopema chce odczarować absolute return

Jeśli klient zawiódł się na jakiejś grupie funduszy czy aktywach, to nie znaczy, że nie powinien w to wejść raz jeszcze. Trzeba sobie tylko uświadomić, co nie zagrało - uważa Monika Zduńska, zarządzająca funduszami w Ipopema TFI

Grudzień 2020 r. był bardzo dobrym miesiącem dla rodzimych TFI. Jak obliczył Maciej Marcinowski z Trigon DM, napływy wyniosły 3,6 mld zł i były najwyższe od lipca. Cóż z tego, skoro „czyste” fundusze akcji polskich nadal doświadczały odpływu pieniędzy klientów, podobnie jak fundusze absolutnej stopy zwrotu. Ta ostatnia kategoria to fundusze, które przez ostatnie lata zostały mocno sponiewierane.