Izrael zatrzymał kolejny statek z Flotylli Wolności

Marynarka izraelska zatrzymała w sobotę na morzu statek tzw. Flotylli Wolności, już drugi w ciągu tygodnia, na którym znajdowali się przeciwnicy blokady morskiej Strefy Gazy.

12 osób z jednostki pod szwedzką banderą przewieziono na przesłuchanie.



Według armii izraelskiej zatrzymanie statku "odbyło się zgodnie z prawem międzynarodowym". Został on skierowany do portu Aszdod na południu Izraela.



Jednostka pod nazwą "Wolność dla Gazy" "pogwałciła legalną blokadę morską nałożoną na strefę Gazy" - podano w oświadczeniu armii.



Marynarka wojenna w niedzielę przeprowadziła podobną akcję wobec statku Al-Awda (arab. Powrót), pod banderą norweską z 22 osobami na pokładzie, który miał do Strefy Gazy dostarczyć środki medyczne pierwszej pomocy; statek skierowano do portu Aszkelon.



Intencją wolontariuszy, którzy próbują dotrzeć do izolowanej od świata Strefy Gazy, jest zwrócenie uwagi na blokadę Gazy, którą Izrael ustanowił w 2007 roku, kiedy radykalny islamistyczny ruch Hamas odsunął tam od władzy umiarkowanych polityków palestyńskich z Fatahu prezydenta Mahmuda Abbasa.



Blokadę Gazy próbowało przełamać w ciągu ostatnich ośmiu lat już ok. 20 statków w ramach Flotylli Wolności; ich rejsy były finansowane przez prywatnych donatorów z 14 krajów.



ONZ zaapelował do Izraela o zniesienie sankcji wobec Strefy Gazy, lecz kraj ten w czwartek wstrzymał dostawy paliwa do tego regionu. Jest to odpowiedź na wypuszczanie z tej palestyńskiej enklawy płonących balonów, które powodują szkody na południu państwa żydowskiego.