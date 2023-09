J. Kaczyński deklaruje gotowość PiS do zniesienia immunitetów

Chcemy znieść immunitety w imię zasady równości i uczciwości - powiedział wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w sobotę w Poznaniu.

"Nasz program jest rozłożony na punkty, co najmniej 150, ale równie dobrze można i powiedzieć 300 różnego rodzaju punktów, ale jeden z nich jakby nie został dostrzeżony – to jest proszę państwa zniesienie immunitetów. My chcemy znieść immunitety" – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę w Poznaniu podczas prezentacji wielkopolskich kandydatów w wyborach parlamentarnych.

Jak podkreślił, PiS chce znieść immunitety "właśnie w imię tej zasady równości i uczciwości".

"Zobaczymy, jak w tej sprawie, bo przecież oni (przeciwnicy) bardzo często się w tej sprawie wypowiadali właśnie +za+, jak w tej sprawie wypowiedzą się nasi obecni przeciwnicy” – dodał Kaczyński.