Jak cyfryzować proces kredytowy?

Polski sektor bankowy na tle Europy jest zaawansowany w procesie cyfryzacji, ale w przypadku procesów kredytowych wciąż widać duże rezerwy. O tym z czego one wynikają i jakie korzyści płyną z digitalizacji tego obszaru będą rozmawiać uczestnicy debaty “Cyfrowa rewolucja w procesie kredytowym“, która odbędzie się we wtorek 14 września podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

Automatyzacja i standaryzacja daje bankom wymierne korzyści, upraszcza procedurę i daje przewagę konkurencyjną w postaci m.in. pozytywnego doświadczenia klienta. Wszystkie te czynniki sprawiły, że banki rozpoczęły cyfrową transformację w obszarze kredytów jeszcze przed pandemią, a rzeczywistość COVID-19 jeszcze przyspieszyła ten proces. “Transformacja ta była podyktowana nie tylko optymalizacją kosztów, ale również wynikała z potrzeb klientów, którzy oczekiwali zaufanej, zrozumiałej, prostej usługi w odsłonie Facebooka” - czytamy w zapowiedzi debaty organizowanej przez Deloitte.

Uczestniczący w niej eksperci będą się zastanawiać jakie są kluczowe aspekty procesu kredytowego dla poszczególnych segmentów i jakie czynniki powinny być uwzględnione w celach cyfrowego procesu. Opowiedzą też od czego najlepiej zacząć cyfryzację i jak całościowo podejść od procesu oraz jakie są największe wyzwania takiej transformacji?

Debatę poprowadzą Ewa Herbik-Piszczako (dyrektor w zespole Strategy, Analytics and M&A w Deloitte Polska) oraz Anna Wiącek (Partner w Zespole Strategii i Transformacji IT, Deloitte), a wśród panelistów zobaczymy: Mariusza Cholewę (Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej, Prezes ACCIS), Marcina Gadomskiego (Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami), Tomasza Mańko (Wiceprezes Zarządu w PKO Ubezpieczenia) oraz Radosława Twarużka (Tribe Leader, Santander Bank Polska). Początek debaty we wtorek 14 września o godz. 10:30.