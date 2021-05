Jak przełamać pandemiczny pesymizm? Pozytywne spojrzenie na odmienioną rzeczywistość

Serdecznie zapraszamy na transmisję debaty z udziałem liderów w swoich branżach i czołowych polskich menedżerów.

Chcielibyśmy, korzystając z doświadczeń czołowych managerów i przedsiębiorców biorących udział w rozmowie, odmienić narrację obecnych dyskusji i zastanowić się, czy jako społeczeństwo i biznes przeszliśmy test odporności i zdolności adaptacji z dnia na dzień do nowych nieprzewidywalnych warunków.

Przez ostatni rok prawie wszystko się zmieniło, a nowa normalność powoli staje się faktem. Zmieniła się codzienność każdego z nas, w tym podejście do życia, relacje międzyludzkie, poczucie odpowiedzialności za otoczenie. Zmienił się również biznes. Nowe priorytety i modele biznesowe, odmieniona formuła pracy, poszukiwanie równowagi między pracą i domem, wyzwania związane z cyfryzacją, gwarancją bezpieczeństwa czy nowy wymiar odpowiedzialności społecznej biznesu – to wszystko w ostatnich kilkunastu miesiącach niespodziewanie i diametralnie przeobraziło się. Społeczeństwo chce wrócić do normalności i patrzeć z optymizmem w przyszłość.

Moderatorem debaty będzie Łukasz Korycki, Zastępca Redaktora Naczelnego Pulsu Biznesu.

W debacie udział wezmą:

– Jacek Kędzior, EY Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia Managing Partner

– Monika Król, Wiceprezes Zarządu BLIK

– Małgorzata Ohme, Współzałożycielka Mindgram

– Michał Sadowski, Założyciel & CEO, Brand 24

– Ewa Szmidt-Belcarz, Prezes Zarządu, Empik Sp. z.o.o.

Chcielibyśmy wraz z gośćmi spotkania wyciągnąć wnioski z pandemii, najnowszych doświadczeń i podzielić się nabytą wiedzą, aby przełamać pandemiczny pesymizm. Dlatego zapraszamy do rozmowy o odmienionej rzeczywistości z nadzieją i optymizmem.

Organizatorem debaty jest Europejski Kongres Finansowy we współpracy z redakcją Pulsu Biznesu.

Debata będzie transmitowana na żywo i bezpłatnie w dniu 19 maja 2021 o godz. 15:00 na stronach Pulsu Biznesu i Europejskiego Kongresu Finansowego.