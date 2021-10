Jak wprowadzić lotnictwo na ścieżkę wznoszenia

Pandemia nie uziemi samolotów na stałe, ruch będzie rósł wraz z PKB, trzeba tylko stworzyć warunki - taka optymistyczna narracja królowała podczas Kongresu 590.

Człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać. Przesłanie bohaterów filmu „Wniebowzięci” z 1973 r. , odtwarzanych przez Jana Himilsbacha i Zdzisława Maklakiewicza, po blisko pół wieku zeszło pod strzechy. W rekordowym 2019 r. liczba pasażerów w Polsce sięgnęła 49 mln i lotniska pękały w szwach, natomiast w epidemicznym 2020 spadła do 14,5 mln i w terminalach hulał wiatr. Podczas Kongresu 590 uczestnicy panelu lotniczego zastanawiali się, jak branża ma wrócić na kurs i właściwą ścieżkę – oczywiście wznoszenia, a nie dalszego schodzenia.

Zebrała się ekipa silna decyzyjnie: Marcin Horała, wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK); Mikołaj Wild, prezes spółki CPK; Stanisław Wojtera, szef Portów Lotniczych i zarazem warszawskiego Chopina; Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP); Bartosz Piechota, wiceprezes Polskiej Grupy Lotniczej (PGL), czyli właściciela PLL Lot. W odróżnieniu od podobnych debat na innych forach czy kongresach tym razem przedmiotem panelu nie był sam CPK, chociaż w tle oczywiście się przewijał.

Pandemia COVID-19 to dla lotnictwa pasażerskiego czynnik całkowicie zewnętrzny, zatem gdy wreszcie przeminie – nie powinna zostawić śladów. Co najwyżej pożyteczne, takie jak podwyższenie progów ochrony sanitarnej, które na stałe zostanie w procedurach. Dlatego skok ruchu lotniczego w Polsce do niebotycznego poziomu 100 mln pasażerów rocznie to nie mrzonka. Marcin Horała podkreślił, że taka prognoza jest ściśle powiązana z hipotetycznym wzrostem PKB.

Mikołaj Wild naturalnie „swój ogonek chwalił”, akcentując, że mimo COVID-19 rządowe plany inwestycyjne CPK nie zostały zredukowane. Uwzględniając tzw. komponent kolejowy, znacznie większy niż sam lotniczy, Polska może stać się tak wielkim placem budowy, że krajowy rynek wykonawczy okaże się zbyt płytki. Prezes nawiązał do najnowszej koncepcji zwiększenia udziału przewozów cargo w CPK. Jego zdaniem ta radykalna zmiana ma dowodzić nie błędności założeń całego projektu, lecz ich… elastyczności.

Stanisław Wojtera zwrócił uwagę na niedoceniany wątek psychologiczny, otóż każda podróż lotnicza – czy to wczasowa, czy biznesowa – to nadal atrakcja i specyficzna przygoda. Poza tym Polska gospodarczo zajmuje w UE miejsce piąte czy szóste, natomiast w przewozach lotniczych jest dopiero w drugiej dziesiątce, zatem istnieją rezerwy dla awansu. Jako zarządca Chopina przyznał, że stołeczne lotnisko naprawdę dociera już do granicy wydolności. Choćby ze względów ekologicznych tak ruchliwy port nie może funkcjonować obrośnięty ze wszystkich stron tkanką miejską.

Statystyki kontroli ruchu lotniczego, które przekazał Janusz Janiszewski, od czterech dekad potwierdzają przesuwanie się powietrznych operacji do naszej części Europy, której jednak brakuje międzykontynentalnego hubu – i tę lukę ma zapełnić właśnie CPK. Gdy w 2004 r. Polska wchodziła do UE, roczna liczba operacji lotniczych wynosiła u nas 330 tys., zaś w rekordowym 2019 już prawie milion. Wdrażana przez PAŻP nowoczesna infrastruktura, zintegrowana z systemem jednolitego nieba europejskiego, pozwoli na niewyobrażalny dzisiaj skok, w przeliczeniu dobowym może to być nawet 5-7 tys. operacji.

Właściciel PLL Lot stwierdził, że w okresie przymusowego spadku liczby pasażerów narodowy przewoźnik nie udał się na postojowe. Była to okazja do przepracowania modelu biznesowego na sytuację pandemiczną, zaś przede wszystkim na popandemiczną. Ambicją PGL jest przekształcenie narodowych linii w przewoźnika hubowego dla naszej części Europy, w ścisłym powiązaniu z hubową funkcją CPK. Wątek oczekiwania przez Lot kolejnej transzy pomocy państwa nie został poruszony, bo zakłóciłby optymistyczną narrację.

Paneliści śladowo poruszyli los portów regionalnych po uruchomieniu CPK. Nie powinno się wrzucać ich do jednego worka. Te bardziej odległe, jak Szczecin-Goleniów czy Rzeszów-Jasionka, naturalnie będą do centralnego hubu pasażerów dowoziły. Bliższe jednak nie, wszak przez węzeł CPK ma przejeżdżać aż 60 proc. polskich szybkich pociągów. Regionalnym portom pozostaną zatem trasy europejskie z punktu do punktu oraz turystyczne czartery.

W debacie o odbudowie ruchu lotniczego w Polsce po COVID-19 nikt nie zająknął się choćby teoretycznie o przyszłości warszawskiego portu Chopina. Przecież nie zostanie zaorany do zera i zabudowany przez deweloperów. Na razie jednak władcy kraju nie mają zielonego pojęcia, ile infrastruktury i z jakimi funkcjami powinno zostać na Okęciu.