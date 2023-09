XXXII FE – recykling: Jak zamknąć obieg opakowań

W trakcie tegorocznego XXXII Forum Ekonomicznego zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem poświęcono wiele uwagi. Jednym z tematów były opakowania w branży HoReCa, o których przyszłości zdecydować może rozporządzenie UE o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (PPWR).

Przyszłość opakowań była tematem panelu „Zmiany w gospodarce odpadami w Polsce w kontekście nowych uregulowań UE”, w którym udział wzięła m.in. Anna Borys, impact director McDonald’s Polska.

– W McDonald’s wspieramy działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego, których celem jest m.in. redukcja zużycia i ograniczenie liczby niezagospodarowanych opakowań – wskazała Anna Borys. – Globalnie testujemy różne systemowe rozwiązania. W Polsce od ponad dwóch lat z sukcesem rozwijamy recykling opakowań papierowych. Dziś jesteśmy w stanie przetwarzać 95 proc. opakowań, które trafiają do naszych gości. Dzięki innowacyjnej technologii, opracowanej wspólnie z recyklerem Miklan-Ryza z Torunia, możemy przetwarzać opakowania oparte na papierze, zawierające niewielką domieszkę polimeru i zabrudzone żywnością. Wracają one do naszych restauracji w postaci ręczników papierowych oraz papieru toaletowego.

Jak zamknąć obieg?

W McDonald’s Polska na drodze do zamknięcia obiegu opakowań pierwszym krokiem jest odpowiednie projektowanie opakowań do produktów. Obecnie aż 95 proc. zużytych opakowań, z których korzystają goście, powinno trafić do frakcji papierowej w restauracjach marki. Osiągnięcie tak wysokiego udziału opakowań, które McDonald’s Polska jest w stanie przetworzyć, było możliwe dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu kolejnych zmian: wycofaniu plastikowych słomek na rzecz ich papierowych odpowiedników, wprowadzeniu papierowych opakowań do lodów McFlurry oraz drewnianych sztućców. To pozwoliło na łączną redukcję zużycia tworzyw sztucznych na poziomie 925 ton rocznie.

Drugim krokiem było wyposażenie wszystkich restauracji w kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Każdy z nich zawiera trzy frakcje: plastik, papier i odpady zmieszane. Opakowania papierowe trafiają do polskiej firmy Miklan-Ryza, z którą McDonald’s nawiązał współpracę na początku 2020 r. Tam są przetwarzane na ręczniki papierowe i papier toaletowy, które wracają do restauracji.

Część odpadów, zwłaszcza opakowania produktów zamówionych z dostawą lub na linii McDrive, wymyka się z systemu McDonald’s. Dlatego jesienią 2021 r. ruszył projekt EcoHeroes. Pracownicy restauracji organizują zbiórki odpadów w swojej najbliższej okolicy. Partnerem strategicznym jest platforma Planet Heroes, która pomaga w organizacji zbiórek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników McDonald’s dotychczas zorganizowano ponad 1,5 tys. zbiórek śmieci w całym kraju.

Jak podkreśla Anna Borys, nie ma gospodarki obiegu zamkniętego bez konsumenta. Edukacja jest istotną kwestią w dążeniu do przejścia na model gospodarki obiegu zamkniętego. Oprócz wypracowanego w partnerstwie z recyklerem innowacyjnego rozwiązania i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury kluczowe jest zaangażowanie konsumentów. Dlatego prowadzimy kampanię „Jutro zależy od nas”, w której pokazujemy, że żaden odpad nie jest „zwykłym śmieciem”, ale cennym surowcem, który może zyskać drugie życie w obiegu zamkniętym. Po opublikowaniu pierwszego spotu telewizyjnego w ubiegłym roku wzrosła czystość frakcji papierowej w koszach sieci McDonald’s. To oznacza, że goście restauracji rozumieją znaczenie gospodarki cyrkularnej i chcą w niej aktywnie uczestniczyć, dzięki czemu recykling frakcji papierowej jest jeszcze efektywniejszy.

Raport „GOZ w opakowaniach”

Zebranym w ciągu dwóch lat doświad­czeniem związanym z zamykaniem obiegu w sektorze HoReCa McDonald’s Polska dzieli się teraz z branżą. Razem z UNGC marka zainicjowała platformę ds. GOZ w opakowaniach, której celem jest wsparcie przejścia sektora produkcji żywności i restauracji sieciowych na obieg zamknięty opakowań poprzez ułatwianie opartego na faktach dialogu między biznesem, konsumentami, ekspertami i administracją publiczną. Podsumowaniem prac platformy jest raport „Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach”, który swoją premierę miał podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Raport dostępny jest na stronie: https://ungc.org.pl/raport-gospodarka-obiegu-zamknietego-w-opakowaniach.