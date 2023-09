Jak zaoszczędzić na podróżach samolotem? Google może podpowiedzieć

Gigant technologiczny zaktualizował usługę Google Flights o dodatkowe informacje, które mogą pomóc zaoszczędzić pieniądze na podróżach lotniczych. Użytkownicy mają dostęp do informacji, w jakich przedziałach czasowych loty są najtańsze - przekazała w czwartek CNBC.

Funkcja dostępna jest na stronie https://flights.google.com. Użytkownik najpierw wprowadza destynację, do której chce się udać i daty wylotu, a następnie klika “gotowe”. Google informuje w komunikacie na górze ekranu, tuż nad listą dostępnych lotów, czy ceny są typowe. Po rozwinięciu paska ukazują się podpowiedzi co do najbardziej opłacalnego terminu.

CNBC sprawdziła, jakie są ceny dla podróży do Miami między 5 a 19 grudnia. Google w odpowiedzi wskazał, że w tym terminie były niższe niż zazwyczaj, na poziomie ok. 58 USD. Podpowiedział też, które linie lotnicze oferują najtańsze przeloty.

Z kolei w przypadku podróży do Cancun między 6 a 13 marca system zdradził, że cena ok. 282 USD jest typowa, jednak znacznie tańsze podróże są między 11 listopada a 9 lutego.

“Najniższe ceny wycieczek do Cancun można zazwyczaj znaleźć ok. 1-4 miesięcy przed startem” - przekazał Google Flights w komunikacie. “Ceny w tym okresie są średnio o 40 USD niższe” - dodano.