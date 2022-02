Japonia: wydatki konsumentów spadły w grudniu ub.r.

Wydatki japońskich gospodarstw domowych spadły w grudniu o 0,2 proc. w ujęciu rocznym. Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,3 proc.

Przedłużający się spadek wydatków rzuca cień na szersze perspektywy ożywienia w trzeciej co do wielkości gospodarce świata, która jeszcze nie powróciła do poziomów sprzed pandemii, głównie z powodu słabego popytu konsumenckiego.

Jak wynika z odrębnych danych, realne płace odnotowały w grudniu największy miesięczny spadek od 19 miesięcy (-2,2 proc.), co odbija się negatywnie na sile nabywczej.

Rząd szacuje, że japoński PKB wzrósł w ostatnim kwartale 2021 roku o 5,8 proc. rok do roku.