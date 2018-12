Japoński eksport wzrósł najwolniej od 2 lat

Jedynie o 0,1 proc. wzrosła wartość japońskiego eksportu w listopadzie 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To wynik zdecydowanie słabszy od mediany oczekiwań, która zakładała wzrost rzędu 1,2 proc. Nie biorąc pod uwagę spadku dostaw jaki odnotowano we wrześniu, listopadowa zwyżka była najsłabszą od dwóch lat.

Eksport do Chin, największego japońskiego partnera handlowego wzrosły jedynie o 0,4 proc. w listopadzie, co obniżyło średnią trzymiesięczną do 2,6 proc. W ujęciu ilościowym eksport do Państwa Środka obniżył się o 5,8 proc.

Z kolei import ogółem wzrósł o 12,5 proc. przebijając średnią oczekiwań na poziomie 11,8 proc. Ogromny w tym udział miały wyższe ceny ropy, wynika danych japońskiego ministerstwa finansów.

W efekcie Kraj Kwitnącej Wiśni odnotował w listopadzie deficyt w handlu zagranicznym o wartości 737 mld jenów. To sporo więcej niż oczekiwali ekonomiści. Mediana ich prognoz wynosiła -630 mld jenów.