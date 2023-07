Japoński megafundusz majątkowy zwiększa udział obligacji

fot. Bloomberg

Jeden z dwóch obok podobnego norweskiego, największych tego typu funduszy na świecie, który posiada aktywa o wartości przekraczającej 200 bln jenów (1,4 bln USD) korzysta z podwyższonych rentowności papierów dłużnych i słabości jena. Twierdzi, że inwestycje w papiery skarbowe są nadal opłacalne, mimo sygnałów, że zacieśnienia polityki monetarnej w Sanach Zjednoczonych i Europie zbliża się do końca.

Według danych, którymi dysponuje Bloomberg, GPIF zwiększył udział amerykańskich obligacji i bonów skarbowych do 43,3 proc. swoich zagranicznych aktywów w ciągu 12 miesięcy do marca z 40,8 proc. wcześniej. To najwięcej od czasu, gdy alokacja osiągnęła pułap 47,4 proc. w marcu 2020 r. Wzrost udziału miał też miejsce pomimo faktu, że koszty zabezpieczenia walutowego były najwyższe od ponad dwóch dekad.

Aktywa GPIF w zakresie amerykańskich obligacji i bonów skarbowych wzrosły o 8,2 proc. w jenach do 21,6 bln jenów.

Komentując te dane, Kiyoshi Ishigane, główny zarządzający funduszem w Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management stwierdził, że „…dopóki jen się nie umocni, japońscy inwestorzy będą czerpać korzyści zarówno z dochodów, jak i zysków kapitałowych z obligacji skarbowych”.