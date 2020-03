Jerzy Starak przekaże szpitalom respiratory

Jeden z najsłynniejszych polskich biznesmenów chce wesprzeć walkę z koronawirusem. Wspólnie z Polpharmą przekaże służbie zdrowia 100 respiratorów - wynika z informacji prasowej.

Jerzy Starak, wraz z należącą do niego grupą Polpharma, producentem leków, sfinansował zakup i przekazał służbom medycznym 100 respiratorów. Respiratory, które należą obecnie do najpilniejszych potrzeb polskich szpitali, jak wynika z komunikatu rozesłanego mediom, trafią do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i zostaną przekazane do wskazanych przez nie placówek.

- Zdrowie Polaków to dla nas sens całej pracy i działania. Dziś, gdy Polska i świat stoją przed wielkim wyzwaniem, nasza odpowiedź może być tylko jedna: odpowiedzialność i solidarność. Naszą pomoc kierujemy tam, gdzie jest to kluczowe - mimo wielkiego zapotrzebowania na świecie, udało nam się zakupić 100 najbardziej potrzebnych dziś urządzeń: respiratorów, które trafią do placówek w całym kraju - mówi Jerzy Starak.

Dodał, że jednocześnie Polpharma za swój priorytet uznaje zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polaków.

– Pozostajemy w tej kwestii w stałym kontakcie z rządem - zapewnił Jerzy Starak.

W ramach projektu realizowanego przez Polpharmę, podpisano kontrakty na dostawę 90 respiratorów. Pierwsze 40 sztuk powinno być dostarczone do Polski w połowie kwietnia, kolejne 50 – pod koniec kwietnia. Sprzęt ma zatem trafić do szpitali w okresie, w którym spodziewane jest najwyższe zapotrzebowanie. Finalizowane są negocjacje dotyczące dostawy następnych 10 urządzeń – tak, aby pula przekazana szpitalom wskazanym przez Ministerstwo Zdrowia wynosiła w sumie 100 sztuk. Łączna kwota zakupu to ok. 7 mln zł.

- W imieniu sektora biznesu, chciałbym wyrazić ogromny szacunek, podziw i podziękowanie dla wszystkich tych, którzy walczą dziś o bezpieczeństwo pacjentów na pierwszej linii frontu: dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, farmaceutów i pracowników służb medycznych. Jesteście Państwo naszymi bohaterami - mówi Jerzy Starak.

We wsparcie służb medycznych i szpitali zaangażowały się także pozostałe spółki należące do Jerzego Staraka. Polpharma Biologics przekazała w zeszłym tygodniu sprzęt ochronny dla lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dzięki współpracy Polpharmy, Herbapolu Lublin oraz restauracji Belvedere przez najbliższe miesiące ponad 500 posiłków wraz z sokami i herbatami będzie codziennie dostarczanych do warszawskich szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego.

Grupa Polpharma wraz z partnerami strategicznymi zatrudnia ponad 7500 osób, posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz 5 ośrodków badań i rozwoju.